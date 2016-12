Nieuwjaarsduiken in Velsen

VELSEN - De IJmuider Reddings Brigade en Paviljoen Noordzee organiseren voor de 33e keer op 1 januari een nieuwjaarsduik aan het IJmuiderstrand.

Door Susanne Moerkerk - 28-12-2016, 14:36 (Update 28-12-2016, 15:19)

Deelnemers kunnen zich vanaf 11.30 inschrijven bij het paviljoen, de duik is om 13 uur. De organisatie raadt zwemmers aan bijtijds te komen inschrijven omdat het op het laatste moment altijd erg druk is bij de inschrijvingen.

Vaantje

Een Unoxmuts ligt klaar voor alle duikers evenals bonnen voor chocomel, glühwein, erwtensoep en het traditionele vaantje. Deelname is gratis, maar wie wil kan een donatie voor de IJRB achterlaten.

Wie niet wil duiken, maar wel wil kijken is volgens de organisatie ook van harte welkom. Na de duik is er muziek in de zaal van het paviljoen.

Slippers

Tips van de organisatie: neem een paar oude slippers mee, een handdoek en een badjas. De slippers zorgen dat de voeten niet te koud worden voor en na de duik en de badjas houdt het lichaam warm en voorkomt onderkoeling.

Sneeuwjaarsduik

Ook in de Westbroekplas in Velserbroek en bij SnowPlanet in Velsen-Zuid (recreatiegebied Spaarnwoude) kunnen dappere duikers terecht. In Velserbroek voor een duik in de Westbroekplas nabij Villa Westend rond 15 uur, inschrijven vanaf 14.30. Bij SnowPlanet kan een Sneeuwjaarsduik worden genomen. Vanaf 11 uur zijn de deuren open om twaalf uur wordt er gesprongen.