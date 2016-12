Op de dansvloer de wereld even vergeten

BEVERWIJK - Als 15-jarige zette Sylvo van Wagtendonk zijn eerste aarzelende passen op de dansvloer. Veertig jaar later heeft hij zijn hart aan de sport en aan zijn danspartner verpand.

Door Gwendelyn Luijk - 29-12-2016, 14:53 (Update 29-12-2016, 14:53)

Samen met zijn vrouw Simone bestiert hij danscentrum La Passe in Beverwijk. Zeven dagen per week. Een sociaal leven? „Dat ligt hier. Dans is de meest sociale sport die er is. Zeker stijldansen. In voetbal vorm je een team, maar je hebt nog altijd individuele uitblinkers. Bij dans vlieg je samen, of...