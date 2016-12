’Vuurwerkbril is net als fietshelm’

IJMUIDEN - Honderden veiligheidsbrillen waren binnen één week op.

Door Hanin Ballan - 29-12-2016, 15:02 (Update 29-12-2016, 15:02)

Pearle Opticiens hecht veel waarde aan oogbescherming tijdens de jaarwisseling en deelde daarom gratis veiligheidsbrillen uit. Joris Willemse, bedrijfsleider en contactlensspecialist van het IJmuidense filiaal noemt het een groot succes. ,,Ze zijn gratis en dat speelt natuurlijk ook een rol, maar tegenwoordig wordt er assertiever met vuurwerk omgegaan. Je ziet ook dat er vuurwerkvrije zones worden ingesteld.” De veiligheidsbril sluit de ogen goed af om bescherming te bieden tegen gevaren van vuurwerk. ,,Het zijn vooral de omstanders die gewond raken. Zij zien het vuurwerk niet van de zijkant aankomen.” De bril kan jarenlang gebruikt worden en is volgens Willemse ook handig voor klusjes binnen- en buitenshuis. Ondanks de uitgedeelde brillen, komt het nog vaak voor dat mensen schade aan het oog krijgen. ,,Helaas wordt de bril te weinig gedragen. Het is net als fietshelmen: iedereen weet dat het veiliger is mét helm, maar voordat deze gedragen wordt, moet er eerst iets naars gebeuren. Er rust een taboe op.’’ Veiligheidsbrillen zijn verkrijgbaar bij verschillende vuurwerkwinkels in de buurt.