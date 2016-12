Groot klautervarken houdt kinderen fit

Foto United Photos/Paul Vreeker Zo’n 81 teams speelden mee in Sporthal Zeewijk.

IJMUIDEN - Strandballen vliegen heen en weer, competitief gegil en geschreeuw galmt door de zaal.

Door Hanin Ballan - 29-12-2016, 15:06 (Update 29-12-2016, 15:06)

Volgens organisator Maarten van Bergen is het tweedaagse Dubbelzeskamp een bekend begrip in IJmuiden. ,,Het is al 43 jaar een succes. De formule blijft hetzelfde: zes spelen inclusief één groot luchtkussen in de vorm van een varken. Ruim achthonderd kinderen doen enthousiast mee. Ouders en grootouders kijken vanaf de tribune mee. Sommige van hen hebben zelf ooit nog meegedaan.”

Zo ook Debbie Abrahamse (38). ,,Het is leuk om...