Oliebollen en duik voor ’Geliefd Kind’

VELSERBROEK - Voetbaltoernooien organiseren, een diner arrangeren en honderden oliebollen verkopen met één doel: geld ophalen voor het Filipijnse kindertehuis Batang Pinangga.

Door Hanin Ballan - 29-12-2016, 15:10 (Update 29-12-2016, 15:10)

De Velserbroekse Lars Ekhart (18) zet zich samen met 19 andere vrijwilligers van de stichting het hele jaar in en sluit 2016 af met een oliebollenactie. ,,Vorig jaar kregen we contact met een Zeeuwse bakker die oliebollen aanlevert voor een goede prijs. De afgelopen keer verkochten we 2800 oliebollen voor één euro per stuk, waarvan het bedrag verdeeld wordt over de bakker en onze stichting.” Stichting Batang Pinangga, wat overigens ’Geliefd Kind’ betekent, haalt jaarlijks rond de 24.000 euro op. Met het geld krijgen mishandelde, verwaarloosde of misbruikte straatkinderen tot achttien jaar scholing en een veilige omgeving. ,,Met veertig euro kan een kind een maand lang naar school. Het geld wordt ook gebruikt om het kindertehuis op te knappen. Verder dragen we bij aan medicijnen. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is namelijk vierhonderd kilometer verderop gevestigd. Het is fijn om te zien hoeveel je voor hen kunt betekenen.” Op 1 januari nemen de vrijwilligers een gesponsorde nieuwjaarsduik in Bloemendaal.

Kijk voor meer informatie op www.batangpinangga.com