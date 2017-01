Velsenaar scheidt te weinig

HVC Velsenaren leveren per persoon 12 kilo minder gft-afval in dan gemiddeld in Nederland

VELSEN - Velsenaren moeten de komende jaren enorme stappen maken als het gaat om het scheiden van afval.

Door Susanne Moerkerks.moerkerk@hollandmediacombinatie.nl - 1-1-2017, 14:00 (Update 1-1-2017, 14:00)

In 2020 wil het Rijk dat er per inwoner maximaal honderd kilo restafval is, in Velsen stond de teller in de meest recente cijfers (die over 2015) op 269,1 kilo restafval per inwoner blijkt uit cijfers van het CBS en RTL Buurtfacts.

Die 269 kilo is al minder dan in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014, maar Velsenaren moeten deze hoeveelheid in de komende...