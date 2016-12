’Weinig fouten bij legale vuurwerkverkopers in IJmond’

ANP

VELSEN - Legale vuurwerkverkopers in Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest houden zich netjes aan de regels. Dat laat Patrick van Luijk van Omgevingsdienst IJmond desgevraagd weten.

Door Carlo Nijveen - 30-12-2016, 15:21 (Update 30-12-2016, 15:33)

De dienst voert niet alleen in deze contreien controles uit, maar doet dat ook in flink wat andere plaatsen. In totaal gaat het om 43 verkooppunten, die allemaal worden bezocht.

Van Luijk: ,,Het naleefgedrag van vuurwerkverkopers wordt steeds beter. Bij controles zijn we wel op een paar kleine overtredingen gestuit. Zoals een niet afgesloten doos met vuurwerk...