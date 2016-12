’We zetten de hele familie in, zelfs opa’

Eigen foto Opgehaalde bomen worden in de achtertuin bewaard.

SANTPOORT-NOORD - Drie jongemannen zijn druk bezig om hun record van vorig jaar te verbreken.

Door Hanin Ballan - 30-12-2016, 15:49 (Update 30-12-2016, 15:49)

Steef (7), Matthijs (10) en Jord (11) Hofland haalden in januari welgeteld 83 kerstbomen op om deze vervolgens te doneren aan de kerstboomverbranding.

Volgens hun moeder Ellemieke Hofland is de kerstvakantie ideaal om haar drie zoons naar buiten te sturen. ,,In de vakantie gaan de kinderen snel bankhangen. Dit is een goede manier om ze toch bezig te houden. En ze verdienen er ook nog een zakcentje aan.”...