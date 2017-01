Bedrijfspand in vlammen door aangestoken rommel buiten

IJMUIDEN - Bij een brand in een bedrijfspand aan de Trawlerkade in IJmuiden hebben in de nieuwjaarsnacht spullen rook- en waterschade opgelopen. De brand ontstond doordat rond 2.00 uur rommel aan de buitenzijde van een roldeur in brand was gestoken. De brand is vervolgens naar binnen geslagen.

Het kostte de brandweer enige moeite om de toegangsdeur open te krijgen. Brandweerlieden hebben een opening gezaagd in het rolluik, hetzelfde is gedaan bij naastgelegen deuren. De brand was hierna snel geblust.

Goederen die op een stelling stonden, zijn door de brandweer naar buiten gebracht en nageblust.

De politie heeft bewijsmateriaal veilig gesteld voor onderzoek.