Scooterrijder onderuit bij Ruïne van Brederode

Foto: Ko van Leeuwen OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bekijk Fotoserie

SANTPOORT-ZUID - Een man is zondagavond gewond geraakt toen hij met zijn scooter onderuit ging ter hoogte van de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid.

Door Milo Lambers - 2-1-2017, 7:25 (Update 2-1-2017, 7:55)

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Mogelijk kwam de bestuurder van de scooter op de Velserenderlaan in de berm terecht. De man is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft zich over de scooter ontfermd.