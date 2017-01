Hier wél genoeg 65+-woningen

Archieffoto De Molenweid voldoet aan de intensieve zorgvraag van ouderen.

VELSEN - Een kwart van de woningzoekende ouderen in Nederland kan geen sociale huurwoning vinden, werd onlangs in het programma De Monitor van de KRO/NCRV gesteld. Volgens de Velsense woningcorporaties en gemeente Velsen gaat deze uitspraak niet op voor senioren in Velsen. Integendeel. ,,Een oudere die een woning in het lage segment zoekt, kan er bij wijze van spreken zo intrekken”, zegt Woningbedrijf Velsen.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 2-1-2017, 12:25 (Update 2-1-2017, 12:25)

Tekort

