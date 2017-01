Dvd ’Wild Wonder’ bij sociëteit

VELSEN-ZUID - De Kennemer Sociëteit biedt een platform aan heren die en werkzaam leven achter de ruig hebben, maar af en toe graag in een ontspannen sfeer willen converseren en/of discussiëren en daarbij ook openstaan voor het verkrijgen van nieuwe kennis en informatie.

Door Van onze verslaggeefster - 2-1-2017, 20:41 (Update 2-1-2017, 20:41)

Tweemaal per maand op woensdagochtend zijn er bijeenkomsten in het logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid.

Het bestuur van de Kennemer Sociëteit start het nieuwe jaar met de presentatie van de dvd ’Wild Wonder’ op woensdag 11 januari, tussen 10 en 12 uur.

Naast de presentatie is er ruimte voor een drankje.

Wilt u vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen? Meld u zich dan aan via kennemersocieteit@gmail.com.