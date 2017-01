Klanten voedselbank niet ’kieskeurig’

VELSEN - ,,Soms geven buitenlandse mensen aan iets niet te lusten”, vertelt Stef van Sikkelerus, bestuurslid en vrijwilliger van Voedselbank Velsen.

Door Hanin Ballan - 3-1-2017, 12:43 (Update 3-1-2017, 12:56)

Volgens Belgische media krijgen meerdere Belgische voedselbankverdeelpunten te maken met ’kieskeurige’ klanten die hun voedselpakketten weigeren of simpelweg weggooien. Het verdeelpunt in Mechelen is van plan te sluiten. Van Sikkelerus geeft aan dat de situatie in de België niet herkenbaar is in Velsen. Hij heeft ’geen idee waarom dit gebeurt’ en licht de situatie van de Velsense voedselbank toe. ,,Klanten zijn...