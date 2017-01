Lezing: Muziek in de Gouden Eeuw

SANTPOORT-ZUID - Op uitnodiging van Santpoorts Belang geeft Kees Wisse op dinsdag 10 januari een lezing over het muziekleven uit een bewogen periode van de Nederlandse historie.

De lezing begint om 20 uur in ’t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. Een toegangskaartje kost €6, te koop aan de zaal of reserveer via www.santpoortsbelang.nl