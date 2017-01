Benefiet in Thalia Theater

IJMUIDEN - André Hazes fans Marion en Arnold van der Horst organiseren benefietconcert ’IJmuiden zingt Hazes’ voor Dick van der Geld.

,,Dick was filmer van Hazes en hij heeft een conflict met Rachel Hazes. Het gaat om drie foto’s van André en Rachel. Dick gebruikte ze bij zijn column voor ’De Oud Amsterdammer’, ter nagedachtenis en eerbetoon aan André Hazes. Hij moet duizenden euro’s betalen, voor het plaatsen van eigen snapshots. Dat geld heeft Dick (71) niet dus helpen we met dit concert’’, aldus de organisator.

Op 19 februari, van 14.00 tot 20.00 uur in Thalia Theater IJmuiden. Wordt er meer geld opgehaald dan nodig, gaat dat naar het KWF. Arie Hazes, Stanley Hazes, Rob Zorn, Daantje, Lesley Williams, Johnny Romein, Harold, Ferry van ’t Veld, Frans Zeilmaker, Ruud Versteeg, Ed Nieman, Nick van der Horst en DJ Ollie treden op. Kaarten à €15,- bestellen via arnold-marion@andrehazesfan.nl of via WhatsApp: 06-28548079.