Insluiper overlopen bij oud en nieuw

IJMUIDEN - De politie is nog steeds op zoek naar een man die in de nacht van oud en nieuw in een woning aan de De Noostraat geslopen is.

Dat is rond vijf uur gebeurd, waarschijnlijk hebben de bewoners de deur niet op slot gedaan. De bewoonster betrapte de insluiper die vervolgens vluchtte. De man droeg zwarte kleding, had een slank postuur en was 1.70-.1.75 meter lang.