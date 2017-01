Twee inbraken op Willem de Zwijgerlaan in Santpoort-Zuid

SANTPOORT-ZUID - Bij twee naast elkaar gelegen woningen op de Willem de Zwijgerlaan in Santpoort-Zuid is in de afgelopen dagen ingebroken.

Door Internetredactie - 3-1-2017, 16:01 (Update 3-1-2017, 16:01)

De inbraken vonden plaats tussen zaterdag 31 december 18.50 uur en zondag 1 januari 02.10 uur.

Bij beide woningen werd de balkondeur op de eerste verdieping opengebroken. De hele woning werd vervolgens doorzocht en er werden spullen uit de woning gestolen.

Wie iets gezien heeft, kan contact opnemen met de politie.