Oorzaak brand volktuincomplex Velsen-Noord nog onbekend

VELSEN-NOORD - Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de korte, maar heftige brand die in de nacht van dinsdag op woensdag twee huisjes op het volkstuinencomplex Wijkeroog in Velsen-Noord verwoestte.

Door Van onze verslaggevers - 4-1-2017, 17:03 (Update 4-1-2017, 17:27)

De politie heeft de zaak in onderzoek. Een voorlichter van de Veiligheidsregio sluit brandstichting echter niet uit. De huisjes waren niet bewoond.

De brand werd even na vieren ontdekt waarop direct de brandweer is gealarmeerd. Vanwege de hevige vuurzee werd de brand opgeschaald naar middelbrand.

De vlammen sloegen over naar...