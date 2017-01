Oefening politiehelikopter boven duinen IJmuiden

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Een politiehelikopter vloog woensdagavond voor een oefening boven het westelijke deel van IJmuiden.

Door Lotte Verheul - 4-1-2017, 21:27 (Update 4-1-2017, 21:46)

De oefening was op verzoek van de politiehelikopter. In de oefening zou een bedrijf aan de Kromhoutstraat zijn overvallen en was de dader de duinen langs de Ampèrestraat ingevlucht.

Politieagenten op de grond moesten op aanwijzing van de helikopter de dader vinden in een donker duingebied. Dit lukte de politie vrij snel.