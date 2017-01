Verdachte die moeder mishandelde voor rechter

VELSEN-ZUID - De 49-jarige Velsenaar die verdacht wordt van het mishandelen van zijn moeder, verscheen donderdag voor het eerst voor de rechter. De zaak wordt dinsdag 28 februari inhoudelijk behandeld.

Door Hanin Ballan - 5-1-2017, 16:34 (Update 5-1-2017, 16:53)

Donderdag gingen rechters, advocaat en Openbaar Ministerie nog niet op de zaak in.

De 49-jarige wordt ervan verdacht zijn moeder ernstig te hebben mishandeld en haar in levensgevaar te hebben gebracht. Het gaat om een incident dat op 11 oktober 2016 plaatsvond in een woning aan ’t Kaetie in Velsen-Zuid.

De verdachte woonde daar...