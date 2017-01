Alle kerstgroen in vlammen op

IJMUIDEN - Vooral kinderen waren al even bezig zoveel mogelijk kerstbomen in te zamelen voor de grote kerstboomverbranding langs de Heerenduinweg. Donderdagavond was het zover.

Door Saskia Knegtering - 5-1-2017, 20:13 (Update 5-1-2017, 20:20)

Onder leiding van de brandweer werd de brand ontstoken en ging de stapel met kerstgroen in rook op.

IJmuidenaar Frits Houtgraaf was er bij en maakte video en foto's.