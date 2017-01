Stok gaat aan kop bij verkiezing

IJMOND - De IJmuidense Marianne Stok van ’Voedsel op de plank’ staat met zestien procent van de ruim 2300 stemmen momenteel aan kop bij de IJmonder van het Jaarverkiezing.

Door Evelien Engele - 6-1-2017, 14:36 (Update 6-1-2017, 14:36)

De Heemskerkse ADO’20-man Piet van Zijl (dertien procent) volgt op de tweede plek. De derde plaats wordt met twaalf procent van de stemmen gedeeld door de Beverwijkse Jacky de Vries van De Vrijstaat Roetz en de IJmuidense Whera Does die 24/7 beschikbaar is als vrijwilliger bij het Kerbert Dierentehuis. De strijd is nog...