Stichting Kist zoekt versterking voor bestuur

Archieffoto De première van ’Zicht op Water’ in het Thalia Theater in IJmuiden.

IJMOND - Veel Velsenaren hebben waarschijnlijk weleens kennisgemaakt met Stichting Kist, een organisatie die zich toelegt op educatieve projecten.

De stichting organiseerde in november bijvoorbeeld de première ’Zicht op water’, een film over de geschiedenis van het Noordzeekanaal. De film, waarin de kanaalgravers een belangrijke rol spelen, werd gemaakt na een tweejarig project met ouderen en kinderen uit Velsen. Ilja Beudel van Stichting Kist: „Wij richten ons op verhalen om een gemeenschappelijke lokale geschiedenis tot leven te brengen. Zo hebben we dat...