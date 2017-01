Velsens raadslid Dreijer: 'Onwenselijk dat Blijfgroep teksten over haar van site wil laten halen'

VELSEN - Volgens Velsens raadslid Beryl Dreijer is het ’volstrekt onwenselijk’ dat een gesubsidieerde zorginstelling klagers voor de rechter sleept. Ze doelt daarmee op het feit dat Blijf Groep - die namens Velsen verantwoordelijk is voor vrouwenopvang - Femmes for Freedom aanklaagt.

Door Marieke de Kok - 10-1-2017, 7:10 (Update 10-1-2017, 9:40)

Dreijer wil dat de gemeente Velsen hier als subsidieverstrekker iets aan doet.

De Blijf Groep wil dat Femmes voor Freedom alle teksten over de Blijf Groep van haar website haalt. Blijf Groep eiste dat vlak nadat een onderzoek naar de kwaliteit...