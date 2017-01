De warme hand van Velsen

United Photos/Remco van der Kruis Een rijtje van burgemeester en wethouders, zo zien mensen het graag.

VELSEN - Het oogt wat stijfjes, dat rijtje wethouders met burgemeester Frank Dales en zijn echtgenote voorop. Maar toch is het de eerste aanblik van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen deze maandagavond in het gemeentehuis.

Door Frenk Klein Arfman - 9-1-2017, 21:51 (Update 9-1-2017, 21:51)

,,Dit is toch hoe de meeste mensen het graag zien´´, vertelt een woordvoerder van de gemeente. ,,We hebben zelf ook wel overwogen gewoon iedereen rond te laten lopen. Maar op deze manier is het voor iedereen makkelijker om ze persoonlijk de hand schudden en de beste wensen over te brengen.´´

En dus schuifelen vele Velsenaren het rijtje langs en schudden de handen van hun bestuurders. Veel zakenlieden of bestuursleden zijn vanavond aanwezig. Een mooi informeel moment om even je gezicht te laten zien en mogelijk een praatje te maken. Rob Tousain en Peter Geldof bijvoorbeeld, zijn hier vanavond – in vrijwel identieke kleding gestoken - om hun respect te tonen voor het gemeentebestuur. ,,Wij organiseren het voetbaltoernooi voor stratenteams in Velserbroek en werken altijd heel fijn samen met de gemeente. Voor dit jaar is alles al geregeld, maar we vinden dit wel een mooi moment om ons respect te tonen voor de gemeente en even ons gezicht te laten zien.´´

Na een uurtje van wat drinken, keuvelen, hapjes eten en dus handen schudden, is het tijd voor de nieuwjaarstoespraak van Dales, die op dat moment meteen breekt met de tradities. ,,Ik was aanwezig bij de kerstspecial in de Stadsschouwburg en werd gegrepen door de woorden van Demi Baltus, die in haar gedichten dingen verwoorde die ik zelf ook in mijn toespraak wilde aanstippen. Dus geef ik haar eerst het woord.´´ Hij krijgt de lachers op zijn hand als hij vervolgt met: ,,Zij begint en luister zeker naar haar en zie daarna maar of jullie ook nog naar mij willen luisteren.´´

Na de inderdaad fraaie woordenstroom van Baltus neemt Dales de microfoon weer over. En verhaalt over de ´weg voorwaarts´ die ´kansen biedt´. Hij roept op tot betrokkenheid en het steunen van elkaar, ´ongeacht afkomst, ras of geslacht´. En maakt het even wat persoonlijker als hij rept over de warme hand die hem werd gereikt als nieuwe inwoner en burgemeester van Velsen. ,,Daar zijn mijn gezin en ik zeer dankbaar voor. We hopen dat die warme hand ook wordt uitgestoken richting de statushouders die hier dit jaar zullen komen wonen.´´

Hij stipt aan dat samenwerking met andere gemeenten belangrijk zal worden de komende jaren. ,,Ook wij kunnen het niet alleen. Dus zullen we proberen waar het kan regionale samenwerking te zoeken en aan te gaan de komende jaren.´´ De vrijwilligers van Velsen én de hulpdiensten worden door Dales als laatste nog bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar, waarna Baltus dat nog even dichtend overdoet. Na haar gedicht lacht Dales: ,,Ik had toch het idee dat jullie voor haar harder klapten.´´

Het is tijd voor de toost en daarna tijd voor nog wat informeel gebabbel. En nóg meer van de hapjes die met verbazingwekkende snelheid door cateraar restaurant IJmond worden binnengedragen. Tot zichtbaar genoegen van de aanwezigen, waarvan sommigen het knoopje van hun colbert of jasje maar alvast losmaken. Kerst knelt nog wat na.