Botsing op Kanaaldijk in IJmuiden

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Twee automobilisten zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een botsing op het kruispunt van de Kanaaldijk met de Geul. De wagens knalden hard op elkaar.

Door Jan Balk - 11-1-2017, 7:14 (Update 11-1-2017, 7:14)

Een automobilist reed vanaf de Geul rechtdoor in de richting van de Kanaaldijk. De andere bestuurder kwam van de aftakking van de Kanaaldijk en wilde dezelfde richting op gaan.

Een van de twee wagens stond na de botsing 180 graden gedraaid op de middenberm. De bestuurder van de eerste auto is door de ambulancedienst met behulp van de brandweer uit de auto gehaald. De tweede bestuurder kon zelf de ambulance instappen.

Na het verkeerstechnisch onderzoek had de berger enige moeite om een van de auto's mee te nemen. De sleutel was mee met de ambulance en de wagen stond vast. Met wat duw- en trekwerk is het uiteindelijk wel gelukt.