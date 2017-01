Lichte stijging prijs paspoort

VELSEN - De aanvraag van een nieuw paspoort, rijbewijs of id-kaart kost in 2017 enkele dubbeltjes tot een euro meer dan vorig jaar.

Minderjarigen betalen dit jaar 51,45 euro voor een paspoort (25 cent meer dan vorig jaar) en 28,60 euro voor een identiteitskaart (15 cent meerdan in 2016). Volwassenen betalen 64,75 voor het wereldwijde reisdocument, dat is 35 cent meer dan in 2016 maar nog altijd ruim twee euro goedkoper dan in 2015. De id-kaart voor volwassenen is 1,05 euro duurder dan vorig jaar en kost 51,45 euro. De prijs voor een rijbewijs is in de gemeente Velsen drie dubbeltjes gestegen naar 39,10 euro.