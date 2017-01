Lijn 82 wordt snelbus

VELSEN - In september gaat lijn 82 tussen IJmuiden en Amsterdam Sloterdijk verder als R-netlijn 382. Dat staat in de concessie van Connexxion voor het busvervoer in de regio Haarlem-IJmond.

Door Susanne Moerkerk - 12-1-2017, 15:28 (Update 12-1-2017, 16:06)

Nu doet de bus tijdens de spits nog gemiddeld 53 minuten over om van IJmuiden aan Zee in Amsterdam Sloterdijk te geraken. Hoeveel tijdwinst de reiziger heeft als de snelbus op dit traject gaat rijden, is nog onbekend. De woordvoerder van Connexxion spreekt van ’enkele minuten’, maar hoeveel minuten is pas duidelijk...