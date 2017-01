Hippe koeienquiz voor Zorgvrij

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Spelontwerpers Ryanne, Yannick, Sterre, Fadime, Jochem en Max (vlnr) op Zorgvrij.

VELSEN-ZUID - Een schoolopdracht waar technasiumleerlingen van het Ichthus Lyceum in Driehuis wat aan hebben én waar boerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid wat mee kan. Aan de derdeklassers was het donderdag de beurt om hun interactieve spelletjes en hippe speurtochten voor de boerderij aan boer Klaas aan te prijzen. Van koeienquiz tot kikkerspel.

Door Evelien Engele - 12-1-2017, 16:26 (Update 12-1-2017, 16:34)

,,Ik sta perplex van wat de jeugd kan met de computer”, looft boer Klaas de Jong van boerderij Zorgvrij als hij met een beoordelingsformulier in de hand alle ideeën langsgaat....