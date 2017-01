Schaatskoorts loopt flink op

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Hoogtijdagen voor Lars Bosch en zijn vader Bram met de verwachte vorst.

VELSEN - Er gaat deze week op natuurijs geschaatst worden, zo voorspellen de weermannen. Alleen de verwachting is al genoeg om de schaatskoorts in Velsen flink op te laten lopen.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 15-1-2017, 16:18 (Update 15-1-2017, 16:18)

,,We zijn er helemaal klaar voor, laat die kou maar komen”, zegt ijsbaanmeester Cees Davidson die al jaren met andere vrijwilligers de ijsbaan op het veldje naast de Hoofdstraat in Santpoort-Noord realiseert. ,,De baan is aangelegd, het plastic zeil van zolder gehaald, de mensen gemobiliseerd en de waterpomp staat klaar.” Het enige...