’Judas’ meest gewilde boek

VELSEN - Yvonne Brouwer, winkelmedewerker van The Read Shop in Santpoort-Noord, kent de top vijf uit haar hoofd: ,,Judas is natuurlijk de bestseller. Net als boeken over Johan Cruijff en Max Verstappen.”

Door Hanin Ballan - 13-1-2017, 17:03 (Update 13-1-2017, 17:03)

Brouwer stelt dat biografieën en voetbalboeken vaak goed verkocht worden. Opvallend genoeg krijgen lokale boeken ook een plekje tussen de meest gelezen boeken. ‘Niet ons soort mensen’, een verhaal over de democratie in Bloemendaal, was in bijna drie weken uitverkocht. Hendrik Groen werd met zijn boek ‘Pogingen iets van het...