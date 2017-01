Politiezoektocht na ongeval in Velserbroek

Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

VELSERBROEK - De politie is zondagavond een zoekactie gestart na een verkeersongeval in Velserbroek. Rond kwart over elf werd er een burgernetactie gestart na aanleiding van een ongeval op het L. Zocherplantsoen. Een auto had een muurtje voor een woning omver gereden.

De politie vroeg uit te kijken naar een zwart oud model Ford Ka met daarin twee blanke personen in het zwart gekleed en met zwarte mutsen. Diverse politie-eenheden reden later door Velserbroek en Haarlem te zoeken naar deze wagen die bij het ongeval aanzienlijke schade aan de voorkant moet hebben opgelopen.

Agenten hebben de schade bij de woning opgenomen. Voor zover bekend is de wagen nog niet aangetroffen.