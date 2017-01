Sterkste sleper van het kanaal

IJMUIDEN - Enige tijd geleden is-ie al van de nieuwe scheepswerf van Damen in Haipong (Vietnam) gelopen en afgelopen weekeinde arriveerde de Mars in IJmuiden.

Door Pieter van Hove - 16-1-2017, 13:51 (Update 16-1-2017, 13:51)

De nieuwste sleepboot van het IJmuidense Iskes Tugs heeft een trekkracht van 80 ton en is daarmee de sterkste sleper in het Noordzeekanaalgebied. Op de Oranjewerf in de hoofdstad wordt de nieuwe sleper gereed gemaakt voor het werk. Iskes voegde vorig jaar de sleepboten Venus en Telstar toe. De Iskes-slepers Sirius en de Arion zijn uitgeleend aan Lissabon en Lübeck.