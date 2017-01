Meer mensen nodig voor hartveilig Velsen

VELSEN - Gemeente Velsen is bíjna hartveilig wat inhoudt dat er binnen zes minuten na een hartstilstand hulp ter plaatse is. Meer AED’s die 24/7 beschikbaar zijn en vrijwilligers die zich aanmelden voor het omroepsysteem zijn nodig. De vereisten: minimaal 28 24/7 beschikbare AED’s en minimaal 560 vrijwillige Velsenaren.

Door Evelien Engele - 16-1-2017, 13:55 (Update 16-1-2017, 13:55)

In mei vorig jaar bleek het project Hartveilig Wonen maar moeilijk op gang te komen in Velsen. Er was nog geen een AED dag en nacht beschikbaar en te weinig mensen meldden zich...