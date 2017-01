Bestelbus rijdt in IJmuiden het water in

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Bij de Loggerkade in IJmuiden is maandag een bestelbus in het water gereden. De bestuurder was vergeten om zijn busje op de handrem te zetten.

Door Jan Balk - 16-1-2017, 16:49 (Update 16-1-2017, 17:02)

Er is niemand gewond geraakt.