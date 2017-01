Bijna 4000 stemmen uitgebracht

IJMOND - Op het redactiekantoor valt een envelop in de bus. Vijftig stemmen maar liefst voor IJmonder van het Jaar-kandidaat Henk Kempers uit Uitgeest die daarmee stijgt maar niet genoeg stemmen heeft voor een finaleplek.

Door Annemiek Jansen - 17-1-2017, 7:00 (Update 17-1-2017, 7:00)

Er zijn zes finaleplaatsen voor de verkiezing IJmonder van het Jaar 2016. Gestemd kan er nog tot 26 januari, online via www.ijmuidercourant.nl Tot gistermiddag waren er in totaal bijna 4000 stemmen uitgebracht.

In de top zes weinig verschuivingen. Marianne Stok uit IJmuiden en Piet van Zijl uit Heemskerk hebben de meeste stemmen. Gistermiddag scheelde dat precies één stem, in het voordeel van Marianne. Met 443 stemmen staat de vrouw die zich inzet voor de minima bovenaan. Achter de Heemskerkse ADO’20-man staan vier kandidaten met ieder ruim 300 stemmen. Dat zijn Lia Heydenreich uit Wijk aan Zee, Jacky de Vries uit Beverwijk, Whera Does uit IJmuiden en Peter van den Bos uit Beverwijk. Onder deze zes komt Hiske Brouwer uit Uitgeest opzetten, maar het verschil is nu nog te groot, meer dan veertig stemmen.