Santpoortse blij met wisseltrofee Prinses Christina Concours

SANTPOORT-NOORD - De 18-jarige altsaxofoniste Fleur Peereboom geniet nog na van haar uitvoering op het Prinses Christina Concours afgelopen zondag in Haarlem. Niet alleen won ze de tweede prijs in haar leeftijdscategorie, ook ontving ze de wisseltrofee uit handen van de laureatenjury.

16-1-2017, 17:02

Een mooie klank, goede vibrato, technisch goed spel en muzikaal gespeeld, luidde de lovende woorden van de jury. Fleur kijkt tevreden terug op haar uitvoering van ’Fantaisie ’ van de Franse componist Jules Massenet. ,,In het begin was het best...