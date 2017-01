Ingeborg laat klanten op klompjes lopen

Bakkum - Een vriendin van Ingeborg Belterman kwam een paar jaar terug van vakantie in Italië. Met slippers met een houten zool.

Door Kees de Boer - 17-1-2017

Belterman vond ze zo leuk, dat het haar inspireerde tot een eigen onderneming: ‘Houtenhakjes.nl’.

Bijzonder aan het schoeisel is dat ze een flexibele houten zool hebben, waardoor de voet zich natuurlijk afwikkelt. Ook apart: veel modellen zijn voorzien van zalmleer, een grondstof die in IJsland wordt gemaakt.

Belterman ontwerpt zelf: ,,En daarna laat ik de modellen maken door een schoenmaker in Italië,...