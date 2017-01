’Een kans die je anders niet zou krijgen’

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Presentator Johnny de Mol met het boek in zijn hand en schrijver Kevin Teeuwissen (22).

VELSEN-ZUID - ,,Lieve mama en papa en mijn zusje. Jullie zijn mijn steun en toeverlaat. Zonder jullie had ik het boek nooit kunnen schrijven. Ik hou van jullie.”

Door Hanin Ballan - 17-1-2017, 19:57 (Update 17-1-2017, 20:04)

Zo begint de boekpresentatie van Kevin Teeuwissen in Landgoed Waterland waar het programma Hotel SynDROOM wordt opgenomen. Het televisieprogramma zet mensen met het syndroom van Down of autisme in het zonnetje door hun droom waar te maken. Dinsdag was de 22-jarige Kevin uit Soest aan de beurt. Het productieteam zet schaaltjes neer met borrelnootjes,...