Zeehond 57 gaat met pensioen

IJMUIDEN AAN ZEE - Zeehond 57, die regelmatig op het strand van IJmuiden te vinden was, is met ’pensioen’.

Door Van onze verslaggever - 18-1-2017, 17:04 (Update 18-1-2017, 17:04)

Afgelopen weekend kwam er weer een melding over het dier binnen. Dit gebeurt regelmatig omdat mensen denken dat het oude beestje ziek of dood is. Overleg tussen de reddingsbrigade en Eerste Hulp bij Zeehonden is besloten het dier bij Bloemendaal op te halen en naar een rustig wad te brengen waar hij kan genieten van zijn pensioen.