Renovatie Zeewijkpassage inspireert de winkeliers

foto kool architectuur Maquette Zeewijkpassage

IJMUIDEN - Zowel binnenin als aan de buitenkant van de Zeewijkpassage wordt hard gewerkt.

Door Susanne Moerkerks.moerkerk@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 13:07 (Update 19-1-2017, 13:23)

Deze week is begonnen aan de verdieping bovenop de Dekamarkt. Daar komen straks de kantine en het kantoor van de supermarkt, zodat op de begane grond meer winkelruimte voor de Dekamarkt beschikbaar komt.

Het is een van de vele veranderingen in het winkelcentrum langs de Planetenweg. De looproute is straks een rechte lijn, met aan beide hoofden een ingang. De gele, ijzeren palen in het winkelcentrum verdwijnen, waardoor een...