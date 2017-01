Theaterlessen ’Wat een drama’

SANTPOORT-NOORD - Basisschoolleerkracht Janna Handgraaf begint op 1 februari met speciale theaterlessen voor kinderen in de recreatieruimte van de Velserhooftflat in Santpoort-Noord.

De theaterlessen ’Wat een drama’ duren een uur en worden elke woensdagmiddag gegeven. Na tien lessen is er een presentatie/open les. Wie tussen de 7 en 13 jaar oud is kan zich inschrijven via www.facebook.com