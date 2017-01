Dief steelt scootmobiel bij Albert Heijn in IJmuiden

IJMUIDEN - Bij de Albert Heijn op het Dudokplein in IJmuiden heeft een 44-jarige Haarlemmer een scootmobiel van een 69-jarige vrouw gestolen. De man is aangehouden.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 10:51 (Update 20-1-2017, 10:58)

Terwijl de vrouw boodschappen deed, werd haar voertuig gestolen. De scootmobiel werd even later verderop in de omgeving van de Albert Heijn weer aangetroffen.

De verdachte stond bij het voertuig en bleek de contactsleutel bij zich te hebben. De man zit vast.