Grote IJmuiden Quiz op 15 februari in bieb

Foto Fokke Zaagsma Hoge vuurtoren IJmuiden.

IJMUIDEN - In de Centrale Bibliotheek Velsen in IJmuiden wordt 15 februari de tweede editie van de Grote IJmuiden Quiz gehouden. De deelnemende teams krijgen allerlei vragen over de havenplaats voorgeschoteld, van kunst, economie, politiek tot geschiedenis en geografie. Er is plek voor twaalf teams.

Door Pieter van Hove - 20-1-2017, 13:58 (Update 20-1-2017, 14:04)

Een team bestaat uit maximaal vijf personen. De IJmuidense Nel Luiken bedenkt de vragen en stelt ze ook. Er zijn zes rondes met elke ronde tien vragen. Pittige vragen, zo bleek vorig jaar tijdens de eerste editie.

Nel: ,,Dit jaar willen we de vragen meer in beeld vormgeven. We maken bij voorbeeld gebruik van een beamer. Zodat worden de overige aanwezigen er ook bij betrokken.”

Vorig jaar won het team van 'Je bent een IJmuidenaar als' de eerste editie.

Na een spannende strijd wonnen ze nipt van het team van de bibliotheek.De quiz is van 19.30 tot 22 uur.

Kosten bedragen voor leden en niet-leden € 4,50 Bedenk een mooie naam voor je team en geef je als team op! Dat mag telefonisch 0255 525353-561413 of via mail: pvanravesteijn@bibliotheekvelsen.nl" target="_blank" title="">pvanravesteijn@bibliotheekvelsen.nl. Vermeld in de mail naam, telefoonnummer, aantal teamleden en teamnaam.