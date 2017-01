Ondernemers op bedrijventerrein Velserbroek nemen maatregelen tegen inbrekers

VELSEN - Na de ramkraken in Velserbroek riep OV IJmond op tot een betere beveiliging van het bedrijventerrein. Vincent Klopper, bestuurslid OV IJmond: ,,Daar zijn we nog steeds mee bezig. De behoefte is er wel, maar voor zo’n gebied gaat dat niet zo snel.’’

Door Susanne Moerkerk en Gerard van Engelen - 20-1-2017, 14:43 (Update 20-1-2017, 14:56)

Wel hebben ondernemers individueel maatregelen genomen nadat de inbrekers met grof geweld binnen zijn geraakt. Jelle Alga, bouwmarktmanager bij de Gamma in Velserbroek, heeft bijvoorbeeld het camerasysteem uitgebreid.

,,We hebben van nog meer plekken beeld nu. We hadden al...