’In reclames zijn ze altijd mooi’

IJMUIDEN - ,,Wat ik wil meegeven is dat je niet perfect hoeft te zijn om een waardevol mens te zijn.” De IJmuidense Cita Jurna (59) begon in haar puberteit met schrijven en is daarna nooit meer gestopt.

Door Hanin Ballan - 20-1-2017, 16:34 (Update 20-1-2017, 16:37)

Met name het onderwerp minderwaardigheid staat haar aan. ,,Veel mensen lijden onder pesterijen over hun uiterlijk. Je bent te groot, te klein, te dik, dat soort dingen. Tegen hen wil ik zeggen: je bent net zo mooi als ieder ander. Je hoeft je niet minder...