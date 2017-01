Golfclub Spaarnwoude is jarig [video]

privefoto De tweede hole in 1977. Bekijk Fotoserie

VELSEN-ZUID - Van timmerman tot notaris, op de Golfbaan Spaarnwoude was iedereen welkom. Laagdrempelig en openbaar waren namelijk twee van de eisen van het recreatieschap toen de baan in 1977 open ging. Met de viering van het 40-jarig bestaan, wil Golfclub Spaarnwoude in Velsen-Zuid die traditie eren door nog meer in te zetten op de complete familie.

Door Frenk Klein Arfmanf.klein.arfman@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 16:41 (Update 20-1-2017, 16:59)

,,Deze golfbaan zorgde voor een trendbreuk in de golfwereld. Was voorheen het golfen nog een elitaire bezigheid, hier kon iedereen terecht’’, weet bestuurslid van de...