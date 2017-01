Vrouw gewond na glijpartij met scooter in IJmuiden

IJMUIDEN - Op de Oosterduinweg in IJmuiden is maandagochtend een vrouw op een scooter onderuitgegaan door de gladheid. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 23-1-2017, 9:44 (Update 23-1-2017, 10:06)

Op de plek waar het ongeval gebeurde, hebben zaterdag en zondag volgens een buurtbewoner al meer glijpartijen plaatsgevonden.