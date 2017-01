Meer dan miljoen gratis downloads

UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Peter den Herder in zijn studio aan huis.

SANTPOORT-NOORD - Wat doe je als je chronisch ziek aan huis bent gekluisterd? Santpoorter Peter den Herder vond een hobby waarbij hij anderen een plezier doet: hij ontwerpt gratis beltonen. Het begon in 2013 met een grapje: Peter maakte voor zijn familie en vrienden een paar beltonen voor op de mobiele telefoon.

Door Kees de Boer - 23-1-2017, 18:44 (Update 23-1-2017, 18:44)

‘De kantoor- en telefoongeluiden lopen als een speer’

Zijn omgeving vond ze zó leuk, dat hij het aandurfde om ze op het internet bij de internationale website van Zedge aan te bieden, een website waarop gratis ringtones zijn te downloaden. Dat bleek een schot in de roos: inmiddels heeft hij op Zedge meer dan één miljoen downloads met een gemiddelde waardering van vijf sterren.

Peters liefde voor zelfgemaakte muziek gaat terug naar de jaren negentig. In die tijd kocht de Santpoorter een sampler waar hij als hobby housemuziek mee maakte. ,,Ik heb het destijds mezelf aangeleerd”, zegt de muziekmaker trots. ,,Zonder muziekles of enige kennis van noten.”

House

Hij vervolgt: ,,Begin jaren negentig ben ik begonnen met het maken van house- en technomuziek als hobby onder de naam ‘Amazing Animal’. Hierbij gebruik ik onder andere synthesizers. Door zelfstudie heb ik geleerd hoe deze muziekinstrumenten te programmeren zijn.”

De creatieve Santpoorter maakt met synthesizergeluiden een zogeheten sound design. Zo’n verzameling van synthesizergeluiden heet een soundbank. ,,Deze soundbanks maak ik ook voor andere muzikanten. Ik zet ze onder andere op ’Rekkerd.org’ en muzikanten kunnen ze daar helemaal gratis downloaden.”

Inspiratie

Enthousiast: ,,Dat loopt ook goed, al is het voor een kleiner publiek.” Het is een bron van inspiratie: ,,De kennis van sound design helpt enorm bij het bedenken van beltonen. Ik gebruik veel zelfontworpen geluiden in mijn ringtones.”

Peter heeft beltonen voor alle smaken gemaakt: ,,Van de 76 ringtones en meldingstonen zijn de beltonen waarop je een kantoor- of huistelefoon hoort het populairst. De verschillende ringtones met deze geluiden zijn grotendeels verantwoordelijk voor de inmiddels meer dan een miljoen downloads.”

Hij gaat verder: ,,Als tegenwind voor de ouderwetse telefoonrinkel heb ik een serie ringtones gemaakt met de naam ‘different old phone’. Dat zijn dus allemaal alternatieven op dat klassieke geluid.” Met enthousiasme: ,,Eén van deze beltonen heeft alleen al 284.000 downloads.”

Synthesizer

In zijn studiootje op zolder laat Peter een zelfgemaakt geluid horen: een zogenaamde ‘message beep’. ,,Dat is een geluid dat ik op mijn synthesizer heb gemaakt.” Kijkend in zijn computerscherm: ,,Die is ook populair. Om precies te zijn, is dit meldingstoontje 12.883 keer gedownload.” Even later laat hij een doordringend ‘alarm-achtig’ toontje horen. Lacht: ,,Ja, daar moet je wel van houden. Je kunt met muziek en geluid zoveel kanten op. Ik vind het elke keer weer een uitdaging om een geluid in maximaal 29 seconden (de lengte van een ringtoon) te vangen.”

Dat zijn creatieve werk op waarde wordt geschat, blijkt uit de vijf sterren waarmee zijn ringtones en meldingstonen op Zedge worden gewaardeerd.

Nu geeft Den Herder al zijn muziek gratis weg. Is het geen idee om er wat aan te proberen te verdienen, zeker als het zo succesvol is? ,,Nee, met mijn gezondheid zoek ik geen commercieel avontuur. Er gaan regelmatig weken, soms maanden, voorbij dat ik door mijn ziekte niet met muziek bezig kan zijn. Ik vind het gewoon leuk om mensen er gratis een plezier mee te doen, helemaal als ik de enthousiaste reacties zie op Zedge. Dat geeft voldoening. En ik vind het leuk om me erin te verdiepen.”

Download zelf ook een ringtoon

Wilt u ook een gratis ringtoon van Peter den Herder? Ga dan naar de volgende webpagina: https://webapp.zedge.net/searchResults/ringtone/4/by:peterdh. Hier zijn de ringtones te beluisteren en te downloaden. Om de ringtone te installeren op uw telefoon, kun u het best de telefoon met uw computer verbinden en de ringtones plaatsen in de map ‘ringtones’ op de telefoon. Vervolgens selecteert u de ringtone bij ‘instellingen’ op uw telefoon. De ringtones hebben het mp3-formaat. De meeste telefoons ondersteunen dit formaat voor ringtones, alleen bij de iPhones moet het mp3-formaat eerst worden omgezet. Meer daarover vindt u op internet.