Musicalfilm ’La La Land’ draait in het Witte Theater

Foto AP Emma Stone en Ryan Gosling schitteren in La La Land.

IJMUIDEN -

Door Mitzie Meijerhof - 25-1-2017, 14:42 (Update 25-1-2017, 14:42)

La La Land is een moderne variant op de klassieke Hollywood musical en een ode aan iedereen die durft te dromen. Met in de hoofdrol Emma Stone als ambiërend actrice en Ryan Gosling als jazzmuzikant die vooral in sjofele clubs speelt.

Damien Chazelle’s La La Land sleepte zeven Golden Globes binnen. Naast prijzen voor de twee hoofdrolspelers, won La La Land Golden Globes voor beste film in de categorie musical/comedy, beste scenario, beste regie, beste filmmuziek en beste filmsong. Nog niet eerder gingen zoveel prijzen naar één film.

Op 28 januari draait La La Land in het Witte Theater, Kanaalstraat 57 in IJmuiden. Kaarten €10,00 inclusief pauzedrankje. Reserveren via: www.wittetheater.nl